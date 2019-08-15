MEHMET METİNER'DEN ÇOK KONUŞULACAK BİR AÇIKLAMA DAHA!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Mehmet Metiner, "Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenlere sosyal medyadan "Erdoğan liderliğinde yeni bir AK Parti fikrimi “Erdoğan’a darbe!” biçiminde yorumlayan art niyetliler başka kapıya!" diye yanıt verdi. Metiner, "Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok.
Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti de artık ömrünü tamamladı. 2001’deki AK Parti’de ısrar, Yeni Türkiye’nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti" diye konuştu.
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Medyafaresi.com'un haberine göre; Mehmet Metiner, "Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenlere sosyal medyadan "Erdoğan liderliğinde yeni bir AK Parti fikrimi “Erdoğan’a darbe!” biçiminde yorumlayan art niyetliler başka kapıya!" diye yanıt verdi. Metiner, "Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok.
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