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MEHMET METİNER'DEN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER!

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MEHMET METİNER'DEN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER!
CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu "Gece Görüşü" programında tartışma yaratacak ifadeler kullanıldı...

Tam reklama gidildiği sırada konuklardan AKP’li Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için “İnşallah sarhoş değildir” ifadelerini kullandı.

Yayından çıkıldığını sanarak böyle bir ifade kullanan Metiner’e programın konuklarından CHP’li Gürsel Erol da “Sus sus” diyerek işaret yaptı.

Reklam dönüşü yaptığı hatanın farkına vara Metiner, Sezgin Tanrıkulu’yla aralarındaki uzun yıllara dayanan dostluk olduğunu belirterek, canlı yayında olduğunu fark etmeden şaka yapmak istediğini belirtti. Metiner hem kamuoyundan hem de Sezgin Tanrıkulu’ndan bu sözleri için özür diledi.

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