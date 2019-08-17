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MEHMET METİNER, SÖZLERİNİ GERİ ALDI!

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MEHMET METİNER, SÖZLERİNİ GERİ ALDI!
AKP Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, son günlerde tartışılan "Ak Parti ömrünü tamamladı" sözlerini geri aldı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşesinde “AK Parti ve Reis” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Metiner, son günlerde tartışılan “Ak Parti ömrünü tamamladı” sözlerine açıklık getirdi.
"BENİM REİS’E SADAKATİMİ SORGULAYANLARIN ALNINI KARIŞLARIM"
Metiner şu ifadeleri kullandı:
"Bazı insanlar vardır ne dediğinize bakmazlar. Dediklerinizi nasıl anlamak istiyorlarsa öyle anlarlar. En fenası çarpıtma yoluna giderler.

Asıl dediğiniz örtülüp demedikleriniz üzerinden bir tartışmanın tarafı haline getirildiğinizde su bulanıklaşır. Ve pek tabii ‘Bulanık suda balık avlayanlar’ çok olur.

Sözlerimi eğip bükmeden hatırlatayım. AK Parti benim partim. Reis, uğruna ölecek kadar kendisine bağlı olduğum liderim. Karşı cenah boşuna heveslenmesin: Kimsenin benim üzerimden AK Parti’nin içine fitne salmasına izin vermem.

Söylediklerimi ‘Erdoğan’a başkaldırı’ veya ‘Erdoğan’a darbe’ diye takdim eden o fitnecilere daha kaç kez söyleyeceğim: Erdoğan yaşadığı sürece onun yanındayım. Herkes bırakıp gitse bile onu bırakacak namertlerden olmam. Zira Erdoğan benim için herhangi biri değildir. Reis’in gönül dünyamdaki yeri farklıdır. Benim Reis’e sadakatimi sorgulayanların alnını karışlarım." dedi.

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