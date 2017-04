Mehmet Günsür'den 'Fi' açıklaması

Dijital platformda yayınlanan 'Fi' dizisinde 'Deniz' karakterine hayat veren Mehmet Günsür, teklifi kabul etme nedenini açıkladı.

İtalya'ya yerleştikten sonra belgesel film yönetmeni Katerina Mongio ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten 3 çocuğu olan Mehmet Günsür, 'Fi Çi Pi' Kitap üçlemesinden uyarlanan, daha çok sevişme sahneleriyle Gündem olan 'Fi' dizisi hakkında konuştu.

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç'la birlikte başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun, Habertürk Gazetesi'ne verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

'Fi'nin hangi özellikleri sizi cezbetti?

'Fi'nin öncelikle Türkiye'de pek görmeye alışkın olmadığımız hikaye döngüsü, bunun yanı sıra kadrosu, bedava dijital platformda yayınlanacak ilk dizi olması ve 60 dakika olması beni çok cezbetti. 'Fi'nin öncelikle bütün piyasa için yeni bir kapı açmasını istiyoruz. Çünkü bu işin yaptığımız her şeyin dışında aslında bir de görevi var. Çok kutsal olduğuna inandığım bir görev. Piyasada artık 60 dakika süren ve her karakteri her türlü katmanıyla verebilme şansı olan, senaristini, yönetmenini, oyuncusunu ve izleyicisini daha zeki olmaya zorlayan bir iş.

'Fi'deki karakterinize hazırlanırken nasıl bir çalışma yaptınız?

'Deniz'in kafasına girmek için önce onun fikirlerini anlamaya çalışmak lazım. Hayata, sanata, sanatçıya ve sisteme karşı bir bakış açısı var. Bu bakış açısı aslında benim kendi bakış açımdan çok da farklı değil. Bir yandan da tabii ki müzik olması. Benim hayatımda da müziğin çok önemli bir yeri var.