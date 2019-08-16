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MEHMET GÜNSUR, BODRUM'DA TATİL YAPIYOR!

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MEHMET GÜNSUR, BODRUM'DA TATİL YAPIYOR!
Oyuncu Mehmet Günsur, ailesi ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Mehmet Günsür, "Atiye" dizisinin setine ara verilmesiyle soluğu Bodrum’da aldı. Eşi Katerina Mongio, çocukları Ali, Choe ve Maya’nın yanı sıra eşinin ailesiyle gittiği tatil için 20 günlüğüne iki tekne kiraladı. Ünlü oyuncu, tatil için toplamda 38 bin euro (237 bin TL) ödedi. Mehmet Günsür denize girmezken, eşi ve çocukları suyun tadını çıkardı.

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