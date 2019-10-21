MEHMET ERDEM GÜL GÖLGE'Yİ EN YAKIN ARKADAŞI ELİF DÜRÜST İLE Mİ ALDATTI?

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge, şarkıcı Mehmet Erdem ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti.

Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın haberine göre; bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde. Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başlamış. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine bile birlikte katılmışlar.

Birkaç cemiyet partisine de birlikte katılan ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge, şarkıcı Mehmet Erdem ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti.

Bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde... Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başlamış.