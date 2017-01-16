'FENERBAHÇE'YE SÖZ VERDİM'
Ekici, "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Benim sözüm söz. Sözümden geri dönemem. Bu para pul işi değil, söz vermekle ilgili. İzin verin, Trabzonspor'a para kazandırarak gideyim" ifadesini kullandı.
2.5 MİLYON EURO REDDEDİLDİ
Aynı saatlerde Fenerbahçe, yeni teklifini Trabzon cephesine iletti. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro (9 milyon 900 bin TL) önerdi.
Mehmet'i Beşiktaş'a satmak isteyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetti. Bu gelişmeler sonrası Ekici'nin Trabzon'da kalması kesinleşti.
PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
Mehmet Ekici kararından kesinlikle geri adım atmayacak. Trabzon yönetimi ise yıldız futbolcunun 'kadro dışı' kararında ısrarcı olacak.
Bu şartlarda Mehmet Ekici sezon sonuna kadan Trabzon'da takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan gurbetçi yıldız, sözleşmesi sona erer ermez Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
- BIST 81.712
- Altın 147,212
- Dolar 3,8050
- Euro 4,0356
- İstanbul 6 °C
- Ankara 1 °C
- Seren Serengil, eski kocasının neden vurulduğunu açıkladı
- Ahmet Hakan hangi ünlü güzelle birlikte?
- İç çamaşırlarım ve bornozumla...
- Şeyma Subaşı'dan şaşırtan radikal karar!
- Mehmet Ekici kararını verdi!
- Hadise'den büyük hadise!
- Bebek sevinci!
- Kocama alerjim var
- Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...
- Ölene Kadar dizisi hakkındaki şok iddiaya cevap!
- MİAMİ'Yİ SALLADI!
- EBRU ŞALLI'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!
- ERDOĞAN'DAN İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI
- TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞACAK!
- Edep yahu!
Mehmet Ekici kararını verdi!
'FENERBAHÇE'YE SÖZ VERDİM'
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 22:44 - Seren Serengil, eski kocasının neden vurulduğunu açıkladı
- 22:37 - Ahmet Hakan hangi ünlü güzelle birlikte?
- 22:33 - İç çamaşırlarım ve bornozumla...
- 22:27 - Şeyma Subaşı'dan şaşırtan radikal karar!
- 22:25 - Mehmet Ekici kararını verdi!
- 22:19 - Hadise'den büyük hadise!
- 22:11 - Bebek sevinci!
- 22:09 - Kocama alerjim var
- 22:08 - Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...
- 22:04 - Ölene Kadar dizisi hakkındaki şok iddiaya cevap!
- 18:15 - MİAMİ'Yİ SALLADI!
- 18:04 - EBRU ŞALLI'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!
- 18:00 - ERDOĞAN'DAN İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI
- 17:31 - TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞACAK!
- 19:20 - Edep yahu!
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim