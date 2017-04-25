Mehmet Demirkol'dan Emre yorumu: 'Mafyacılık oynuyor...'

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi'nde gündemi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un değerlendirmelerinden satırbaşları şu şekilde;



"Hem Avrupa, hem de Brezilya futboluna teşekkürler. Dün akşamki Beşiktaş-Adanaspor maçı için. Adanaspor'da bir tek Tevfik vardı o da Almanya kökenli. Beşiktaş'ta da Gökhan Gönül ve Atınç. Sonradan da Necip girdi."



"Lyon maçının belki fiziksel olmasa bile manevi ve psikolojik yorgunluğu vardı."



"Beşiktaş'ta bir üç ayak var. Ama bu üç ayağın üstünde tepsi değil kristal vazo duruyor. Beşiktaş'ın bu kadrosunu oynatmak her baba yiğidin harcı değil."



"Beşiktaş bu maçı 4-0 kazansa da yıpranırdı. Kafada hep Lyon maçı vardı."



"Ben Halil Umut Meler'e çok itiraz etmiştim. Yaşı tutmadığı için FIFA kokartı taktı diye ama dün mükemmel maç yönetti."



"Atiba'nın 70. dakikadan önce oyundan çıkması kıyamet alameti."



"Adım gibi eminim. Talisca'yı Aykut Kocaman'a ver, oynatmaz. Bu iş Şenol Güneş'in başarısı. Beşiktaş'ın bu başarısında altını 'kalın' çizgiyle çiziyorum teknik direktör başarısı var. Yönetim kendi üzerine alınmasın."

Başakşehirli oyuncuların gazetecilere saldırması ile ilgili de konuşan Mehmet Demirkol, şunları söyledi;



​"Olayı çıkaran Emre sonra da ortada yok. Emre'ye küfür edilmiş olabilir, "Tahrik vardır, cezasını çekmeye razı. Bizim başımıza gelse biz de yaparız ve bu yüzden ceza vermiyoruz" derseniz bunu anlarız."



"Peki biri sana küfür ederken olayı çeken gazeteciye neden dalıyorsun? Küfür eden birini dövüyorsan, gazetecinin çekmesini istemen lazım. "Sen bana öyle davranırsan ben de sana böyle davranırım" mesajını ver. Gazeteci ile ne alakası var? Adam tabii ki çekecek. Orada mafyacılık oynuyorsun. "Ben adamı döverim ama kimsenin de haberi olmasın" bu mafyacılık oynamaktır. Bunu yapmayın, o zaman iş tahrikten, nefsi müdafaadan çıkıyor."



"Bunu çeken gazeteciye nasıl saldırıyorsun? Saldırılan gazeteci arkadaş gelecekmiş, barıştırılacakmış. Sakın bunu yapma, çok yanlış. Onlar senin ayağına gelecek, senin gelmen olmaz. Küfür eden gazeteci değil ki. Adam işini yapıyor. Emre'ye küfür eden gazeteci olur, zaten o zaman gazetecilik kalmaz. Başakşehir'in genel tavrını Türkiye'de başka hangi bir kulüp yapabilir? Ayrıca nasıl oluyor anlamıyorum bütün olayı çıkartan Emre Belözoğlu ama sonra arazi ve sadece 1 maç ceza alacak" ifadelerini kullandı.