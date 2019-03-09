Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu.

Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir kız arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve güneşli havanın tadını çıkaran Yasmin Erbil, daha sonra alışveriş merkezine girerek akşam saatlerine kadar alışveriş turu attı.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu. Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun git gide düzeldiğini söyleyen Yasmin, "Mesela bugün ilk defa tantuni yedi" dedi.