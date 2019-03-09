  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

»
Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?
Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu.

Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir kız arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve güneşli havanın tadını çıkaran Yasmin Erbil, daha sonra alışveriş merkezine girerek akşam saatlerine kadar alışveriş turu attı. 

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu. Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun git gide düzeldiğini söyleyen Yasmin, "Mesela bugün ilk defa tantuni yedi" dedi. 

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağla kiminle aşk yaşıyor?08 Mart 2019 Cuma 15:11
  • Ebru'nun artık yüzü gülüyor08 Mart 2019 Cuma 14:53
  • Şimdi oyunculuğa kafayı taktı08 Mart 2019 Cuma 13:50
  • Sıla'nın kadınlar günü mesajı çok beğinildi08 Mart 2019 Cuma 12:14
  • Serenay annesini mutlu etti08 Mart 2019 Cuma 11:54
  • Fransızlar Belçim'e bayıldı08 Mart 2019 Cuma 11:44
  • "Doğmamış bebeğe don biçiyorlar, hastalar"08 Mart 2019 Cuma 10:37
  • Beren boşanma iddialarına ne yanıt verdi08 Mart 2019 Cuma 10:08
  • "Odama dinleme cihazı koydular"07 Mart 2019 Perşembe 15:35
  • Kim Kardashian moda haftasına kıyafetiyle damga vurdu07 Mart 2019 Perşembe 15:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim