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Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

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Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?
Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Çiğdem Tunç ve şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil’in 37 gündür entübe olarak uyutulduğu için artık ağır tahriş olan boğazına delik açılarak solunum desteği verildiği öğrenildi.

Dün Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Çiğdem Tunç durumu şöyle özetledi:

''Bugün tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı.

Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarımdan tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim.

30 kilo verdiğini söyledi ilk eşi. Çok çok üzgün ve perişanım.''

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil de şu açıklamayı yaptı:

''Süre uzuyor, uzayacak da. İyileşme yavaş yavaş olacak. Solunum cihazına bağlı, ondan ayrılma tedavisi yapılıyor.

İyileşme süreci uzayabilir, dua edelim. Yoğun bakımda yatan hastalara bir sürü tedavi yapılır. Hem hekim hem de kardeşi olarak yapılabilecek açıklamayı yapıyorum. Bunların detayı paylaşılacak şeyler değil.

Yoğun bakımdaki hastaların tedavi sürecidir, bunun gündeme getirilmesi doğru değil. Kızları, herkes sabırla bekliyor ve dua ediyor.

İlk haftalarda doğal olarak anlık değişimlerle seviniyor üzülüyorduk. Kronik bir sürece girdiğimiz için inşallah iyileşme yavaş yavaş olacak.''

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