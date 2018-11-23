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Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

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Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?
Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kız kardeşi, Erbil'in akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi.

Film setinde kaza geçirerek yoğun bakıma alınan ve 52 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan oyuncu Cem Özer'in iyileşmesiyle gözler 1 aydır yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil'e çevrildi. Erbil'in açıklama yapan doktor kardeşi, abisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve artık kısır bir döngüye girdiklerini söyledi.

"KISIR DÖNGÜYE GİRDİK"

Uçankuş'a özel açıklama yapan Prof. Dr Yeşim Erbil,Cem Özer'in sağlıklı bir şekilde kameralar karşısına geçmesine çok sevindiklerini, aynısını Mehmet Ali için de umduklarını söyledi. Yeşim Erbil, abisinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden durumun ciddiyetini koruduğunu, artık kısır bir döngüye girildiğini aktardı.

"SEVENLERİN DUALARIYLA ACILARI AZALDI"

Hala yoğun bakımda makinelere bağlı bir şekilde yaşam savaşı veren Erbil'in sevenlerinin duasıyla acılarının azaldığını düşünen Yeşim Erbil, Tüm Türkiye'den bu mübarek Cuma günü de dualarını beklediklerini ifade etti.

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