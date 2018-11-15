Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ablasından son dakika açıklaması geldi.

Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Mehmet Ali Erbil’in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Mehmet Ali Erbil, 2 Kasımda yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

'İNŞALLAH VÜCUDU DİRENÇ GÖSTERİR'

Mehmet Ali Erbil'in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil, anlattı:

"Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir."