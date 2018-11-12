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Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

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Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?
Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil sevenleriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, bir aydır yoğun bakımda olan sanatçının durumu hakkında bilgi verdi. "Abim uçurumdan düşüyordu, ipi tuttu" diyen Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in solunum cihazından ayrıldığını duyurdu.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

Bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in solunum cihazından ayrıldığını belirten Yeşim Erbil, "Abimin tedavisi yoğun bakımda devam edecek" dedi.

"ABİM UÇURUMDAN DÜŞÜYORDU, İPİ TUTTU"

İşte Yeşim Erbil'in açıklaması:

"Son durumu paylaşmak istiyorum. Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz."

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