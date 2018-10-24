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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak ediliyor.

Ünlu sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili son dakika gelişmeleri ve açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde acil bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan ünlü sunucu için önce ailesinden sonra ise doktorundan açıklamalar peş peşe geldi. Evinin banyosunda düşen ve kaburgalarını kıran Erbil'in şimdide 16 yıl önce ortaya çıkan "kaçış sendromu" hastalığı nüksetti.

Ünlu sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili son dakika gelişmeleri ve açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde acil bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan ünlü sunucu için önce ailesinden sonra ise doktorundan açıklamalar peş peşe geldi. Evinin banyosunda düşen ve kaburgalarını kıran Erbil'in şimdide 16 yıl önce ortaya çıkan "kaçış sendromu" hastalığı nüksetti.

Tedavisi sürerken sanatçının yükselen tansiyonu doktorların müdahalesi ile düzelmeye başladı. Sanatçının ağabeyi Mustafa Erbil, "Biz de iyi haber bekliyoruz, durumu şu an belirsiz" açıklamasını yaptı.

Instagram hesabından babasıyla fotoğraf paylaşan Sezin Erbil, "Babamın kendi hastalığı da nüksettiği için durumu biraz kritik. Kendisi hala yoğun bakımda. Lütfen babam için dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in 16 yıl önce ortaya çıkan 'kaçış sendromu' hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu an için bir şey söyleyemiyoruz ,beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim." dedi.

 

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