MEHMET ALİ ERBİL'DEN ÜZEN HABER: AMELİYAT OLUYOR

Beyin damarlarında tıkanıklık olan Mehmet Ali Erbil’in ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Bir hafta arayla üst üste iki kez hastaneye kaldırılan kaçış sendromu hastası olan Mehmet Ali Erbil'in bugün apar topar ameliyat olacağı öğrenildi. Uzun süredir Kaçış Sendromu hastalığıyla pençeleşen Mehmet Ali Erbil, 235 günlük yoğun bakım sürecinden çıkmıştı. Ekranlara dönmeye hazırlandığını da açıklayan Erbil tekrar rahatsızlanınca yoğun bakında tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık iki hafta önce kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde yine hastanenin yolunu tuttuğu öğrenilmişti. Bu sefer ise Erbil'in, iki beyin damarında tıkanıklık olduğu öğrenilmişti.

AMELİYAT OLACAK

Snobmagazin'in haberine göreünlü şovmenin bugün omurilik ameliyatı olacağı öğrenildi. Erbil'in omuriliğinden ameliyat ile sıvı alınacağı da gelen bilgiler arasında yerini aldı.

ERBİL'İN SAĞLIK DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDEN PROF. DR. YEŞİM ERBİL, INSTAGRAM HESABINDAN ŞU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI:

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."