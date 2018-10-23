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Mehmet Ali Erbil’den kötü haber!

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Mehmet Ali Erbil’den kötü haber!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in durumu ağırlaştı.

3 gün önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den kötü haber geldi.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; kaburgaları kırılan ve olay anında iç kanama geçiren Erbil’in durumu kötüleşti.

Doktorları daha önce yoğun bakıma alınan Erbil’in hafta içinde taburcu olacağını ve genel durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Ancak şu saat itibariyle Erbil’in kaldırıldığı hastanede oldukça hareketli dakikaların yaşandığı ve telaşlı bir bekleyişe geçildiği gelen haberler arasında.

Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin ve Sezin ile oğlu Ali Sadi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak babası için dua istedi.

Yasmin, Ali Sadi ve Sezin Erbil, "Babamızın kendi hastalığı nüksettiği için hala yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Babamızın iyi olacağına ve hepimizi yine güldürceğine eminiz" notunu düştü.

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