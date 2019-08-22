MEHMET ALİ ERBİL'DEN 9 AY SONRA İLK FOTOĞRAF!

Mehmet Ali Erbil, 'Kaçış Sendormu' hastalığı nüksettiği için kaldırıldığı hastanede 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. 2 Temmuz'da hastaneden taburcu olan ünlü komedyen, yavaş yavaş eski sağlığına kavuşuyor. Erbil, 9 ay sonra ayakta durabildiği anları sosyal

MedyaRadar.com'un haberine göre; Geçen yıl ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı. Ayakta tek başına durduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık." notuyla paylaştı.