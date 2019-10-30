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MEHMET ALİ ERBİL YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI!

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MEHMET ALİ ERBİL YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI!
Temmuz ayında taburcu edilen Mehmet Ali Erbil, sabaha karşı yeniden yoğun bakıma alındı.

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında ‘Kaçış sendromu’ hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı. Erbil 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Neler Oluyor Hayatta adlı programda kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Erbil’in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Koroner yetmezlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Erbil’in Maslak’taki bir hastaneye kaldırıldığı söylendi.

SEZİN ERBİL’DEN BABASININ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM GELDİ

Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin, babası hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Halası Prof. Dr. Yeşim Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında yaptığı bir paylaşımı takipçilerine aktardı. İşte o satırlar:

“Günaydın, ağabeyimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda… Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar ağabeyimi takip ediyor, gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah”

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