Mehmet Ali Erbil Türk Malı'ndan kovuldu mu? Yanıt geldi

Şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya atılan mobbing iddiası uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Star TV’de yayınlanan Türk Malı’nın yapımcısı Süreç Film ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i kovduduğu iddia edildi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya atılan mobbing iddiası uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Star TV’de yayınlanan Türk Malı’nın yapımcısı Süreç Film ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i kovdu. Erbil ise bu suçlamalara " Bana iftira atıyorlar” diye cevap verdi.

UçanKuş TV’nin haberine göre, Mehmet Ali Erbil çekimler sırasında bir asistan kıza Instagram üzerinden mesaj atmaya başladı. Ancak Erbil, bu mesajlarına bir türlü karşılık alamadı.

Mehmet Ali Erbil, bunun üzerine dizi yöneticilerine gidip “Bu kızı işten kovun” dedi.

Ancak yapım şirketi asistanı işten çıkaramayacaklarını söyledi.

Süreç Film yöneticileri Star Tv yetkililerinine durumu aktardılar. Bu gelişmenin ardından yapım şirketi, apar topar Mehmet Ali Erbil’in işine son verdi. . Erbil’in yerine gelen isim ise Hamdi Alkan oldu.

ÇARKIFELEK'TEN DE Mİ KOVULDU?

Mehmet Ali Erbil'in, yıllardır sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Çarkıfelek'teki işine de son verildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BANA İFTİRA ATIYORLAR

Mehmet Ali Erbil bu haberlerle ilgili sessizliğini haberlerin çıktığı gece Instagram hesabından yaptığı bir yayınla yalanladı. Bir arkadaşıyla birlikte kamera karşısına geçen Erbil “Bana iftira atıyorlar” demekle yetindi.