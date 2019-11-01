MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede tedavi gören Erbil, taburcu oldu.

‘Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra dostlarıyla objektiflerin karşısına geçen Erbil, önceki gün kalp spazmı geçirerek tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede 2 gün tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN OTOPARKTAN ÇIKTI

Hastanede dün akşam saatlerinde tedavisi biten ünlü şovmen Erbil taburcu oldu. Basın mensuplarına görüntü vermemek için tedavi gördüğü hastanenin otoparkında çıkan Erbil’in bir süre evinde doktor gözetimi altında olacağı bilgisine ulaşıldı.