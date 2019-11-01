  • BIST 98.663
  • Altın 279,027
  • Dolar 5,7246
  • Euro 6,3867
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU!

»
MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede tedavi gören Erbil, taburcu oldu.

 ‘Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra dostlarıyla objektiflerin karşısına geçen Erbil, önceki gün  kalp spazmı geçirerek tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede 2 gün tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN OTOPARKTAN ÇIKTI

Hastanede dün akşam saatlerinde tedavisi biten ünlü şovmen Erbil taburcu oldu. Basın mensuplarına görüntü vermemek için tedavi gördüğü hastanenin otoparkında çıkan Erbil’in bir süre evinde doktor gözetimi altında olacağı bilgisine ulaşıldı.

Etiketler: , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FATİH TERİM ELİF ÇELİK’İ GÖRDÜĞÜ YERDE…31 Ekim 2019 Perşembe 16:02
  • ETİLER'DE AIDS SKANDALI!31 Ekim 2019 Perşembe 15:43
  • BEREN SAAT'İN GERGİN ANLARI!31 Ekim 2019 Perşembe 15:30
  • "ANNEM KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRDI!"31 Ekim 2019 Perşembe 14:42
  • MERYEM UZERLİ KLEOPATRA OLDU!31 Ekim 2019 Perşembe 14:31
  • TOLGAHAN SAYIŞMAN-ALMEDA ABAZİ ÇİFTİNİN OĞULLARI AMELİYAT OLDU!31 Ekim 2019 Perşembe 14:17
  • TALAT BULUT'A TAZMİNAT KONUSUNDAMAHKEMEDEN KÖTÜ HABER!31 Ekim 2019 Perşembe 14:06
  • HAZAL KAYA İLE ALİ ATAY'IN OTOPARKTA BAGAJ KRİZİ!31 Ekim 2019 Perşembe 12:44
  • ENGİN AKYÜREK İLE NESLİHAN ATAGÜL YILLAR ÖNCESİNE DÖNDÜ!31 Ekim 2019 Perşembe 12:33
  • ANKARA BAROSU’NDAN ATATÜRK’E HAKARET EDEN FATİH TEZCAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!31 Ekim 2019 Perşembe 12:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim