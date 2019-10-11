MEHMET ALİ ERBİL İLE ALİSA NASYA DENİZ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in bir süredir 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili en net açıklama Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce'den geldi.

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programına telefonla bağlanan Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz arasında olanların perde arkasını anlattı."Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar neler yapıyor' diyor.

Yüce, Mehmet Ali Erbil’in kendisinide uyardığını dile getirerek açıklamalarına devam etti. “Bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar 2 yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok.”