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Meğer Böyle Bitmiş

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Meğer Böyle Bitmiş
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkı magazin gündemine damga vururken, "2.Sayfa" Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkının bitişiyle ilgili hiç bir yerde olmayan detaylara ulaştı...

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Cem Yılmaz, 2019'un Ekim ayında o tarihte aşk yaşadığı Defne Samyeli'yi telefonla aramamaya başladı.

Defne Samyeli de bunun üzerine "Bir terslik mi var?" sorusunu yöneltince Cem Yılmaz'dan "Çok yoğunum. Karakomik Filmler'in galası için koşuşturuyorum" şeklinde kaçamak bir yanıt geldi. Defne Samyeli daha sonra sevgilisi Cem'e "Hayatında benim bilmediğim biri mi var?" sorusunu yöneltti. Cem Yılmaz, "Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok." dese de hayatına o esnada Serenay Sarıkaya giriyor...

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