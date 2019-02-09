Mega star artık daha rahat

Tarkan, satın aldığı minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlattı. Almanya'dan gelen üç ses mühendisinin özel bir ses sistemi yerleştirdiği VIP minibüsün tasarımı üç ayda tamamlandı.

Konser ve özel program seyahatlerinde VIP minibüs kullanmayı tercih eden ünlüler arasında yer alan Tarkan, aracını yeniledi.

Satın aldığı minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlatan sanatçı, ses sistemi başta olmak üzere malzeme seçiminden işçiliğe kadar tasarımın tüm detaylarıyla yakından ilgilendi. Almanya'dan gelen üç ses mühendisi tarafından araca Tarkan'ın isteği doğrultusunda özel bir ses sistemi yerleştirdi. VIP minibüsün iç ve dış tasarımında 8 endüstriyel tasarımcı görev alırken, kullanışlılık ve konfora öncelik verildi. Tasarım uygulaması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilen araç, titiz çalışmaların sonucu üç ayda tamamlandı. Konforlu ve güvenli seyahat için çok sayıda özel donanım eklenen minibüse, ileri düzey teknolojik altyapı da monte edildi.