Medyadan Çeşitlemeler!

Uğur Güneri yazdı...

Gerçekten ilginç bir ülkeyiz... Siyahtan beyaza kadar çok renkli...

Hal böyle olunca medyamız da öyle...

Sağ olsun mobese kameraları ve gönüllü muhabirlerin (!) cep telefonları ile çekip yolladıkları sayesinde onlar günü kurtarırken, bizim de kaza, kavga, baskın, silahlı çatışma, cinayet, vahşet gibi sokak kültürümüz (!)iyice genişledi...

Baksanıza canı isteyen, kafası kızan silahını ateşliyor...Kulüp basıyor...

Allah'ın günü yüzlerce kavgalı trafik kazası, kavgası olur mu? Üstelik delikanlılık raconu da kayıplarda...

Yumruk yumruğa kavga yok...Beyzbol Sopası, levye, tabanca.. Ve de bir kişiye karşı en az 5 kişi...

Park mı dediniz, duyamadım... Sıkıysa yolu kapatan, yanlış park eden sürücüyü uyarın... Zaten görevli polis gelse, ona da saldırıyorlar...Artık halk otobüsleri bile engelli vatandaşları almadan geçiyor duraktan. Geriye ne kaldı?

Komşuluk, yardımlaşma, dayanışma...Sevgi, saygı...

Bu kavramlar genelde çoktan kayboldu? Yakında parmakla gösterilecek bu değerlere sahip olanlar?

Neden? Hemen siyasiler geliyor akla... Evet, ayrıştırıcı, kindar ve kutuplaştırıcılar...

Ama ya medya!...

Evlere şenlik diyeceğim, ama şenlik yok. Kin, nefret, kavga, hakaret, ayrımcılık görevini üstlenmişler...

Sonuçta el ele vererek karpuz gibi böldüler bizi...( Biz yerine millet desen öteki kızıyor neden ümmet demedin diye. Türk milleti desen allerjileri azıyor bazılarının...Halk desen, birilerine yaranıyor, diğerlerini kızdırıyorsun. Aslında "biz" de kalmadı ki!. En iyisi vatandaş demek. Ama TC'ye ve vatandaşa karşı çıkanlar da az değil. Eee, n'apcaz şimdi???)

Neyse... Konuyu dağıtmayalım...

Medyamız, Magazin konusunda da bizi bilgilendirip kültürümüzü arttırıyor!

Şarkıcı kadın dava açıyor sevgilimden dayak yedim diye...Ama daha sonra Ana haberde;