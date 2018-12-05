MEDYADAN ÇEŞİTLEMELER

Uğur Güneri / Yazar

Gerçekten ilginç bir ülkeyiz... Siyahtan beyaza kadar çok renkli...

Hal böyle olunca medyamız da öyle...

Sağ olsun mobese kameraları ve gönüllü muhabirlerin (!) cep telefonları ile çekip yolladıkları sayesinde onlar günü kurtarırken, bizim de kaza, kavga, baskın, silahlı çatışma, cinayet, vahşet gibi sokak kültürümüz (!)iyice genişledi...

Baksanıza canı isteyen, kafası kızan silahını ateşliyor...Kulüp basıyor...

Allah'ın günü yüzlerce kavgalı trafik kazası, kavgası olur mu? Üstelik delikanlılık raconu da kayıplarda...

Yumruk yumruğa kavga yok...Beyzbol Sopası, levye, tabanca.. Ve de bir kişiye karşı en az 5 kişi...

Park mı dediniz, duyamadım... Sıkıysa yolu kapatan, yanlış park eden sürücüyü uyarın... Zaten görevli polis gelse, ona da saldırıyorlar...Artık halk otobüsleri bile engelli vatandaşları almadan geçiyor duraktan. Geriye ne kaldı?

Komşuluk, yardımlaşma, dayanışma...Sevgi, saygı...

Bu kavramlar genelde çoktan kayboldu? Yakında parmakla gösterilecek bu değerlere sahip olanlar?

Neden? Hemen siyasiler geliyor akla... Evet, ayrıştırıcı, kindar ve kutuplaştırıcılar...

Ama ya medya!...

Evlere şenlik diyeceğim, ama şenlik yok. Kin, nefret, kavga, hakaret, ayrımcılık görevini üstlenmişler...

Sonuçta el ele vererek karpuz gibi böldüler bizi...( Biz yerine millet desen öteki kızıyor neden ümmet demedin diye. Türk milleti desen allerjileri azıyor bazılarının...Halk desen, birilerine yaranıyor, diğerlerini kızdırıyorsun. Aslında "biz" de kalmadı ki!. En iyisi vatandaş demek. Ama TC'ye ve vatandaşa karşı çıkanlar da az değil. Eee, n'apcaz şimdi???)

Neyse... Konuyu dağıtmayalım...

Medyamız, Magazin konusunda da bizi bilgilendirip kültürümüzü arttırıyor!

Şarkıcı kadın dava açıyor sevgilimden dayak yedim diye...Ama daha sonra Ana haberde;

"Yok dayak yememiş. İşin aslı başka" diye ne olduğu belli olmayan görüntüler eşliğinde bakın nasıl da şarkı söylüyor yorum haber yapılıyor...Ya ayıp! Olay mahkemede. Sen taraf mısın? Siyasi haberlerde alıştık medyanın taraf olmasına da güncel olaylar da tarafsız olun bari...

Kadın boşanıyor... Soluğu Miami'de alıp burada millet donarken, bikinili tatil fotoğraflarını, eğlencelerini paylaşıyor. Ve iliginçtir, "Beni rahat bırakın" diyebiliyor. Türkçesi: Devam demek aslında...Hem fotoğraflarını yayınlıyor, hem kullanmayın diyor. Pes ki pes...

Ve bu haber oluyor çarşaf çarşaf...Ah bir anlasanız! Bu hatun için medya hava-su kadar önemli...İki gün haber olmazsa bunalıma girer, ölür... Onun için yaşıyor zaten.

Niye kullandırıyorsun kendini?... Niye kalitesini düşürüyorsun haberlerinin... (Magazini donanımlı magazin gazetecilerine bırakmazsanız böyle olur)

Sonuçta medya böyle üfürük haberleri yaptığı için okunmuyor, izlenmiyor...

Aslında sebebini çok iyi bildikleri halde; "Neden İzlenmiyoruz, okunmuyoruz" diye ağlaşan fildişi kulesi yöneticilerine son bir ibret haberini hatırlatarak yazımızı noktalayalım:

Geçenlerde hemen tüm medyada yer alan bir haber vardı: "Rezalet!...Doğumdan sonra karnında unutulan bant yeniden hamile kalınca ortaya çıktı"

Sabıka dosyası çok kabarık bir ajans gaçmiş ve medyada her zamanki gibi kes, kopyala, yapıştır ile duyurmuştu...Oysa daha sonra yapılan açıklamada raporda yazan "Amniotik bant"ın aslında bir hastalık adı olduğu belirtildi...

Yani karında bant unutulması yalan, yanlış ve cehalet örneği bir haberdi...

Sonra ağlaş... Hadi canım sizde!!!!