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Medyada bir devir kapandı!

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Medyada bir devir kapandı!
Türk medya tarihinin en büyük satışının ardından Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay da istifasını verdi.

22 yıldır Posta Gazetesi’nin başında bulunan Ababay, geçtiğimiz aylarda Demirören ailesi ile yaptığı ilk toplantıda 24 Haziran’a kadar yayın politikası ve çalışanlara dokunulmaması kaydı ile bir süre daha görevini sürdürmeyi kabul etmiş, ancak ondan sonrası için ‘ben yokum’ demişti.
 
İSTİFA MEKTUBUNU MASAYA KOYDU
 
Önceki gün Demirören Holding Binası’nda gerçekleştirilen ikinci görüşmede de kalması için büyük baskı yapılan Ababay, tüm ısrarlara rağmen istifa mektubunu masaya koydu.

Demirörenler daha önce Hürriyet’in başına geçmesini bile teklif ettikleri Ababay’ın bu net tavrı karşısında ‘istifayı kabul etmek’ zorunda kaldı.
 
ZİRVEDE GEÇEN BİR KARİYER
 
1994 yılında girdiği Posta Gazetesi’nin başına 1996 yılında geçen Ababay, o günden sonra izlediği yayın politikası ile Türkiye’nin en çok satan gazetesini yapmayı başardı ve bu başarıyı da uzun yıllar boyunca devam ettirdi.
 
DEMİRÖRENLER KALMASINI İSTİYORDU
 
Televizyonun anlaşılması kolay basit dilini gazeteye getiren, kısa spotları, etkili resimleri ve halkı iyi yakalayan haber seçimleriyle Aydın Doğan’ın prensi olmayı başaran Ababay, satış rakamları ve reklam gelirleri sebebiyle de Demirören’in kesinlikle kalmasını istediği isimlerin başında geliyordu.
 
POSTA’YI ŞİMDİ KİM YÖNETECEK?
 
Rıfat Ababay’ın yerine bir süre gazeteyi Yayın Koordinatörü Elif Yılmaz ile Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz’in yönetmesi bekleniyor.

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