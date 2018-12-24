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Medya patonları niçin düğmeye bastılar

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Medya patonları niçin düğmeye bastılar
Medya patronları düğmeye bastı, diziler 2019'da ücretli olacak.

2019 yılında reyting rekorları kıran birçok dizi, artık dijital platformlarda ve ücretli izlenecek.
2019 yılına girmeye sadece sayılı günler kala bomba bir iddia ortaya atıldı. Medya kulislerinden sızan yeni bilgiye göre, 2019 yılından itibaren birçok dizi artık ücretli izlenecek onlarca dizi ise ekrandan kalkacak.

HAREKETE GEÇTİLER

Dizi sürelerinin giderek artması ve her gün her kanalda birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları düğmeye bastı ve ortak karar almak için bir araya geldi.

HER KANALIN GÜNLÜK SADECE BİR DİZİ YAYINLAMA HAKKI OLACAK

Yine 2019 yılının başında uygulamaya geçeceği iddia edilen haberlere göre her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani her kanal kendi belirlediği dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece art arda yayınlayamacak. Her kanalın günlük sadece bir dizi yayınlama hakkı olacak.

2019'DA BİRÇOĞU YAYINDAN KALKACAK

Ortaya atılan bomba iddialardan dikkat çeken bir diğerine göre de dizilerin bir çoğu 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacak.

İZLEYİCİ BELİRLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA İZLEYEBİLECEK

2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek.

KANALLARDA EN FAZLA BİR DİZİ OLACAK

Eğer medya patronlarının masasında olan bu anlaşma onaylanırsa izleyici ücretsiz kanallarda en fazla günde bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek.

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