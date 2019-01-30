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Medya çocuk etkilenir demedi haber yaptı

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Yaşar Çakmak

Medya çocuk demedi haber yaptı

Geçtiğimiz günler de sömestr tatili için babasıyla  Uludağa tatile giden Özlem Yıldız'ın oğlu Demir, babası Sinan Serter'in borçlarından dolayı babasının yanın da polisler tarafından alındı. Olayı duyan Özlem yıldız eski eşinin tutuklanmasını ve oğlunun yanın da alınmasına çok üzülerek apar toparak çocuğu'nun yanına gitti. Oğlunu  oyalamaya başladı. Babasının neden alındığını yanına gelen polisleri bile babasının arkadaşları sanıp olaylardan habersiz olan küçük Demir'in annesi medya'dan rica etmesine rağmen bu olayın çıkmaması için dostlarını aramasına rağmen Özlem Yıldız'ı medya dinlemeyerek çoçuğa büyük etki yaratacağını dinlemeden haber yaptı. 

Bu habercilik değil

Uzun süre önce de Hülya Avşar'ın bir gazeteciye soru sorma kızım yanım da demesine rağmen muhabir aldırış etmeden sormaya devam ettiği için Hülya Avşar'dan büyük fırça yemişti. Bu olay günlerce malzeme olmuştu. Şimdi Özlem Yıldız vakası gibi.. Kendisini arayan gazetecilerden rica etmesine rağmen mağazin masalarında konuşulan bu haber Demir'i olumsuz etkilemeyi başarmıştı. Babasının yakalanma haberini sağolsun medya sayesinde öğrenmiş oldu. Çocuğun yarıyıl sömestr tatili zehir olmuştu. 

Arkadaşlar

Bu haber, haber değildir. Böyle bir haber yapıp göklere çıkmadınız size ödül getirecek haber de değildi. İnsanlık ölmemiş bir çocuğun hayallerini yıkmak kötüdür. Aslında bir çocuğun hayallerini yıkan gazetecilerdir bence haber buydu bu yüzden bende bu haberi köşeme getirip haber yapmak istedim asıl haber siz oldunuz.

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