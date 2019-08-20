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MEDYA A.Ş'DE DEPREM!

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MEDYA A.Ş'DE DEPREM!
Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin işine son verdi.

İstanbul'da yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, tatiline kaldığı yerden devam etmek üzere Bodrum'a giden İmamoğlu, bu sabah itibariyle belediyedeki 50
kişiyi daha işsiz bıraktı.

İBB Medya A.Ş.’de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.

İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı.

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