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Meclis'te yeni yasama yılı

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Meclis'te yeni yasama yılı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı başladı.

Meclis'te yeni yasama dönemi, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katıldığı törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 

CUMHURBAŞKANI, YASAMA YILI AÇIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te Meclis Başkanı Kahraman'ın başkanlığında toplanacak. Kahraman'ın birleşimi açıp, sunuş konuşmasını yapmasının ardından Genel Kurul'a davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak. 

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AÇILIŞA KATILMADI 

TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. 

HDP'li milletvekillerinin katılmadığı yasama yılı açılışında, masalara halk arasında 'dikensiz kaktüs' olarak bilinen sukulent çiçeği bırakıldı. 

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS'TE HAKARET, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN OLMAMASI ELZEM

Genel Kurul salonuna gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP Lideri Bahçeli'ye selam verdiği görüldü. Meclis Başkanı Kahraman, konuşmasında Abdurrahim Karakoç'un 'Birlik' şiirinden dizeler okudu. Kahraman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi vererek, "İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacak. Yeni yama yılının örnek olması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Meclis'te hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. Bunu sağlamamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN YERİ KANDİL, BİLİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmamasıyla ilgili "Onların yeri Kandil, biliyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, Genel Kurul'daki konuşmasının ardından gazetecilerin, HDP'nin açılış törenine katılmamasıyla ilgili kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların yeri Kandil, biliyorsunuz" diye konuştu. 

MECLİS'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Kahraman'ın makamında görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı'nın daveti üzerine, Kahraman, Yıldırım, Bahçeli, Orgeneral Akar, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle görüştü. 

KAHRAMAN'DAN 'KILIÇDAROĞU' AÇIKLAMASI: GALİBA RANDEVUSU VARDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, makamındaki toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunmamasına ilişkin "Herkesi davet ettik. Galiba randevusu vardı" dedi. Meclis Başkanı Kahraman, ayrıca toplantıyla ilgili "Daha önce de yapıyorduk bunu" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'DAN KAHRAMAN'A YANIT: TBMM BAŞKANI'NA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR

CHP Meclis Grubu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamımda gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediğini duyurdu. Herkesi davet ettiğini belirten Meclis Başkanı Kahraman'ın sözleriyle ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor" dedi. 

CHP Meclis Grubu'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı'nın odasında yapılan toplantıya Sayın Genel Başkan'ın çağrıldığı bilgisi doğru değildir. Sayın Genel Başkan'ın bu görüşmeden haberi olmadığı gibi toplantıya da davet edilmemiştir" denildi.

CHP'den yapılan açıklamada; Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, telefonla aradığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan özür dilediği belirtildi.


Başbakan Yıldırım, Meclis'te yeni yapılan makamını ziyaret etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı için Genel Kurul'da düzenlenen törenin ardından Meclis'te yeni yapılan makamını ziyaret etti.

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