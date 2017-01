MECLİS'TE TARİHİ GÜN!

Türkiye'de Başkanlık Sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündeme geçilmeden, gündem dışı söz verilmemesini eleştirdi.

Öte yandan anayasa değişiklik teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin 'Evet' diyeceği tahmininde bulundu.

TBMM Başkanvekili Aydın, Gündem dışı konuşmalarla ilgili takdir hakkının Meclisi yöneten başkanda olduğunu, Meclisin rutin çalışma günleri dışında bulunduğu için bu taleplerin değerlendirilmediğini, ancak 15 kişiye yerinden söz vereceğini belirtti.



CHP Grup Başkanvekili Altay, bunun üzerinde usul tartışması açılmasını istedi.

Açılan usul tartışması üzerine söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün Cumhuriyet tarihinin en önemli görüşmelerinden birine başlanacağını söyledi.

TBMM İçtüzüğü'ne göre bu görüşmelerin yapılacağını belirten Turan, "Biz sakiniz. Sağduyuyu elden bırakmayacağız. 18 maddenin millete gitmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Geçmişe dönük uygulamalara bakıldığında Anayasa görüşmeleri zamanında gündem dışı konuşmaların verilmediğinin görüleceğini aktaran Turan, "Tüm bu görüşmeler milletin gözü önünde yapılıyor. 18 maddelik teklifin görüşmeleri bitip arkaya dönüp baktığımızda mahçup olacağımız fotoğraflar vermemek lazım." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, AK Parti'nin 2012'ye kadar bütün belgelerinde, programında, tüzüğünde parlamenter sistem vurgusu ve parlamenter sisteme övgü olduğunu belirterek, "10 yılın ardından başınıza taş mı düştü parlamentonun dibine dinamit koymak istiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

İçtüzüğe uyulması gerektiğini, aksi bir duruma karşı İçtüzük'ten aldıkları imkanları kullanacaklarını dile getiren Altay, "Kimse İçtüzük'te yazılana rağmen Mecliste iş tutmaya kalkmasın. Sonuçları kamu vicdanı incitir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, "Meclis bombalanırken parlamenter demokratik sisteme vurgu yapılıyorken şimdi 'biz bundan caydık' diyorlarsa, çıkıp dürüstçe, ahlaklı şekilde bunun gerekçelerini tane tane ortaya koymaları lazım. Türkiye var oldukça Meclis de var olacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Genel Kurulun mümkün olduğunca gerilimden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Tartışmaların kaybettireceği zamanın daha fazla olacağını belirten Akçay, gündem dışı konuşma taleplerini saygıyla karşıladıklarını, bunun çok fazla bir zaman almayacağını kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın TBMM Başkanlığına gönderdiği mektubu okudu.

Yıldırım, Demirtaş'ın mektubunda "Bizim parlamentoda görüşlerimizi ifade etme, oy kullanma hakkımız fiilen gasp edilmişken, bu görüşmeler ve oylamalar hukuka aykırı ve tartışmalı olacaktır. Parlamentoda görüşlerimizi bildirme ve oy kullanma hakkımız vardır. Başkanlığınız, gizli oy kullanabilmemiz için gerekli tedbirleri almalı, bunu sağlayacak imkanları yaratmalıdır." ifadelerini kullandığını aktardı.

TBMM Başkanvekili Aydın, her konuyu sataşma veya usul tartışması haline getirmemek gerektiğini ifade ederek, gündem dışı söz verilmemesi yönündeki tutumunu Genel Kurulun oyuna sundu. Yapılan oylamada TBMM Başkanvekili Aydın'ın tutumu kabul edildi.

GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ KONUŞTU

TBMM Genel Kurulunda söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, bugün görüşmelere başlanan Anayasa Değişiklik Teklifi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, bugün, "Türkiye'de kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, rejimi değiştiren, dünyada benzeri görülmeyen, tek adam teklifinin görüşüleceğini" iddia etti.

İnsanın en büyük hatalarından birinin ikbalini her şeyin önüne koyması olduğunu ifade eden Kerestecioğlu, tüm AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin, geleceğe isimlerini nasıl yazdıracaklarını düşünerek, teklifi bir kez daha okumaya, red oyu vermeye çağırdığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eğer 15 Temmuz darbe girişimi püskürtüldüyse, bunu, milletin demokrasi bilincine ve demokrasi aşkına borçlu olduklarını belirtti. Altay, bu durumu, hükümet başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin unutmaması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin, kendisinden şikayetçi olan, hoşnut olmayan herkesi ayrım yapmaksızın "terörist" ve "vatan haini" sıfatıyla yaftaladığını öne süren Altay, hükümetin, demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu unutup, en temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına tahammül etmediğini savundu. Altay, "Hükümeti demokrasiye daha saygılı olmaya, hak arayan, hoşnutsuzluğunu gündeme getirmek isteyen sivil toplum örgütlerine karşı insan haklarına saygılı tutuma davet ediyorum. Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Barosu ve sivil toplum örgütlerine yönelik emniyet teşkilatının bu vahşi, hasmane tutumunu kınıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, bugün çok önemli bir anayasa değişikliği teklifinin görüşüleceğine işaret ederek, teklife ilişkin kamuoyundaki tartışmalar çerçevesinde farklı fikir ve yaklaşımlara sahip olan siyasetlerin, sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtti.

Herkes, görüşlerini demokratik mecralarda, kurallara uygun bir şekilde açıklayabileceğine işaret eden Bostancı, ancak kimsenin kendisini kuralların üzerinde göremeyeceğini vurguladı.

Devletin, kuralların gereğini yapmakla görevi olduğunu dile getiren Bostancı, milletin istediğinin tecelli ettiği yerin Meclis olduğuna dikkati çekti. Bostancı, milletin vermediği yetkinin, çeşitli yol ve yöntemlerle hiç kimsenin ayrıca alma teşebbüsünde bulunamayacağını söyledi.

Bostancı, her türlü tartışmanın, kurallara uygun yapılması gerektiğini dile getirerek, Meclisin takdiriyle millete gidilmesi halinde milletin karar vereceğini, kimsenin korkmasına, çekinmesine gerek bulunmadığını, milletin okur yazar olduğunu, ne olduğunu bildiğini anlattı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin zor dönemden geçtiğini, bu zor dönemde olayları uzaktan seyredemeyeceklerini belirtti. Akçay, etraflarında ateş çemberi varken, inisiyatif almamalarının düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Geleceği planlamayan milletler başkalarının oyuncağı olur" şiarını asla akıllarından çıkarmamaları gerektiğini belirtti.

CHP'DEN 20 YAKIN VEKİLİN EVET DİYECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM

TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanan olan anayasa değişiklik teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un anayasa değişiklik teklifine yönelik sözlerine "Sen kimsin küstah adam?" diyerek tepki gösterdi.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM'de gazetecilerin anayasa değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin 'evet' diyeceğini tahmin ediyorum. CHP oy kullanma kabinine milletvekillerini sokma cesareti gösterecek mi gösteremeyecek mi onu teyit edeceğiz. 316 milletvekili imza attık, imzamız senet, sözümüz namusumuzdur. AK Parti içinde herhangi bir milletvekili arkadaşımızın attığı imzadan vazgeçeceği, verdiği sözden döneceği kanaatinde değilim" diye konuştu.