Meclis'te seçim günü

TBMM Genel Kurulunda, bugün TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Binali Yıldırım'ın 3. turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplanacak ve parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

İŞTE ADAYLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

301 OY GEREKLİ

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

KOMİSYONLARIN BAŞKANLARI SEÇİLECEK

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.