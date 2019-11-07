MECLİS'TE NTV KAMERAMANI TEHDİT EDİLDİ!

Meclis'te, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın protokol müdürü olduğu öğrenilen bir kişi, görevini yapan NTV kameramanını tehdit etti.

Fuat Oktay'ın da katıldığı Meclis Plan Bütçe Komisyonu girişinde ilginç bir olay yaşandı.

MedyaRadar'ın haberine göre meclis koridorlarında Fuat Oktay'ın Protokol Müdürü, işin yapan NTV kameramanına müdahale etti, dahası şu tarafa gel konuşalım diyerek üstü örtülü tehdit etti. Protokol müdürü denilen kişi NTV çalışanı kameramanı kovalarken diğer haberciler araya girdi ve tepki gösterdi. Muhabirlerin tepkisi üzerine protokol müdürü hızla oradan uzaklaştı.

Konu daha sonra Fuat Oktay'a da iletildi ve Oktay'ın basın danışmanı Ali Genç gelerek habercilerden özür diledi.

Meclis çatısı altındaki bu olaya kameramanın çalıştığı NTV nedense sessiz kaldı ve olayın görüntülerini yayınlamadı. Sadece FOX Ana Haber ve Fatih Portakal olayı ekrana taşıdı.

Portakal bürokrata sert tepki gösterdi.