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Meclis'te ceza dönemi başlıyor!

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Meclis'te ceza dönemi başlıyor!
Milletvekilleri Genel Kurula pankart, döviz getiremeyecek. Kınama ve Meclis'ten geçici çıkarma cezasına çarptırılan milletvekillerine, ödenek ve yolluk kesintisi uygulanacak.

Yeni yasama yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılında yeni içtüzük hükümlerine göre çalışacak. Yeni düzenleme ile ilk kez vekillere cezanın da yolu açıldı. İşte TBMM İçtüzüğü'nde yapılan değişiklikler:

 Partilerin anlaştığı Danışma Kurulu önerileri üzerinde  konuşulmaycak. Grup önerileri üzerinde konuşma süresi, öneriyi veren gruptan bir  milletvekiline 5 dakika, diğer gruplara ise 3'er dakika olacak.- Tasarı ve tekliflerin, Genel Kurulda doğrudan gündeme alınması  üzerinde komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5'er dakikayı geçmemek üzere söz  alabilecek. Her hafta salı günü, farklı partilerden bir milletvekili bu istemde  bulunabilecek. Bir milletvekili, bir yasama yılında birden fazla teklifin doğrudan  gündeme alınmasını talep edemeyecek. TBMM Genel Kurulu salı günleri 15.00'te; Çarşamba ve Perşembe  günleri 14.00'te toplanacak ve 21.00'e kadar çalışacak.  

FRAK GİYMELERİ ZORUNLU DEĞİL!

Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin frak  giyme zorunluluğu kalktı. Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile  kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek. Milletvekili ya da bakan "beyan düzeltme" talebini Meclis  Başkanlığına yazılı verecek.Usul tartışmalarında söz hakkı, 3'er dakika olacak. Milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine  ilişkin itirazını yazılı olarak Meclis Başkanlığına iletecek. Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunacak, diğer  önergelerin sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınacak. Genel Kurulda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin  özetleri okunmayacak.

CEZALANDIRILACAKLAR

  Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin  talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin  oylamaları işaret oyuyla yapılacak. TBMM'ye silahlı giren ve Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu  bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri,  kınama alacak. 

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM'ye, TBMM Başkanına,  Başkanlık Divanına, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk  milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk 4 maddesinde çerçevesi  çizilen anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve  milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa'da düzenlenen idari yapısına  aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclisten geçici çıkarma cezası  uygulanacak.

 Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı  olarak giren milletvekilleri de Meclisten geçici çıkarılacak. Geçici olarak Meclisten çıkarılan milletvekili, izin alıp kürsüden  af dilerse, izleyen birleşimden itibaren Meclise girebilecek. "Kınama" cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun  üçte biri; "Meclisten geçici olarak çıkarma" cezasına çarptırılan milletvekilinin  ise bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

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