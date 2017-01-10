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Meclis’te ‘Binali Yıldırım’ polemiği!

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Meclis’te ‘Binali Yıldırım’ polemiği!
"Cumhurbaşkanlığı" adı altında Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliğinin en kritik maddelerinden biri de, Başbakanlık makamını kaldırması.

Başbakanlık’ı kaldıran Anayasa değişikliğinin görüşültüğü Meclis oturumunda, Başbakan Binali Yıldırım’ın hükümet sıralarına değil, milletvekillerinin arasına oturması, polemiğe neden oldu.
Yıldırım’ın AKP’li vekillere ayrılan sıralara oturduğunu gören CHP’Li Muharrem İnce, “Başbakanlığı kaldırıyorsunuz. O yüzden mi Binali Yıldırım milletvekillerinin arasına oturdu” sorusunu gündeme getirdi.
İnce’nin bu çıkışı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu yöneten AKP’li Başkan Vekili Ahmet Aydın’dan “tarihi” bir itiraf geldi. Yıldırım’ın vekillerin sırasına oturması konusunda Aydın, “merak etmeyin, sabırlı olun. Günü gelecek, oraya da oturacak” dedi.

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