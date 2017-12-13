Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Meclis Genel Kurulu'nda 2018 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Sizin Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle hakaret ederseniz biz de AKP Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz" dedi. Bu sözler üzerine AK Parti milletvekilleri masalara vurarak Özkoç'un konuşmasını engelledi. Bu sırada AK Parti'li bir milletvekili kürsüye doğru koşarak Engin Özkoç'un üzerine yürüdü. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. "
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Meclis Yine Bildiğiniz Gibi
MECLİS kürsüsünde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'un "Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle hakaret ederseniz biz de AKP Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz" sözleri üzerine bir AK Pa
Etiketler: TBMM
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Meclis Yine Bildiğiniz GibiMECLİS kürsüsünde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'un "Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle hakaret ederseniz biz de AKP Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz" sözleri üzerine bir AK Pa
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