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Meclis lokantasındaki yemeklere enflasyon zammı geldi

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Meclis lokantasındaki yemeklere enflasyon zammı geldi
Fiyatlarının ucuzluğu nedeniyle gündemden düşmeyen Meclis lokantasında da fiyatlar sessiz sedasız artış gösterdi.

Meclis Lokantasında milletvekili ve ziyaretçileri için sunulan yemeklerin yüksek kalitesine karşın fiyatlarının çok ucuz olması hep tartışma konusu oldu. 

Ucuz fiyatların halkın tepkisini çekmesini önlemek için yönetim menülerden fiyatları kaldırdı.

Haber yapılmasını önlemek için adisyon fişleri bile verilmedi. Böylece bu ucuzluk gizlenir ve halkın tepkisi engellenirdi.

Öyle düşünüldü herhalde. Hatta gazeteciler de bir bahaneyle üyeler lokantasından uzak tutuldu.

Bütün bu önlemler ise bazı şeyleri gizleyemiyor. Sonuçta gazeteciyiz ve yemek paramızı öderken de durumu anlayabiliyoruz.

Meclis lokantasında 6 lira olan et yemekleri 9 liraya çıktı. Sebze yemekleri 4 liradan 5 liraya yükseldi. Yine börek, pilav, makarna da 1'er lira arttı.

Meclis kulislerinde, yoğun mesai sırasında acıkanlar için oluşturulan büfelerde 2 liraya satılan sandviç 2,5 lira oldu. Yine adetle satılan meyvelere de 50 kuruş zam geldi.

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