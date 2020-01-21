  • BIST 123.556
  • Altın 297,069
  • Dolar 5,9315
  • Euro 6,5820
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Meclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

»
Meclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunması tartışmalarıyla ilgili, "Hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yıl Dönümü' fotoğraf sergisini gezdi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Şentop, "Bu konuda çok ciddi mücadele yürütülüyor. Aralık 2013'te başladı. 15 Temmuz sonrasında da çok daha titiz şekilde yürütülen mücadele var. Burada farklı kategorilerdeki FETÖ'cüler arasında ayrım yapılmıyor. Yani hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Dolayısıyla bütün ayaklarla ilgili yargı, asker, emniyet vesaire. Hangi ayakla ilgili olursa olsun bütün mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de siyasi ayakla ilgili de emniyet ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Nitekim bununla ilgili yakalananlar, yargılananlar, mahkum olanlar var. Demek ki bunu kendi olağan akışı içinde, zaten devam ediyoruz, sürdürmemiz gerekir, diye düşünüyorum" diye konuştu. 

CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin çağrısını da değerlendiren Şentop, "Yorum yapmak istemem. TBMM Genel Kurulu'nun işi" dedi. 

 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler dolandırmış!20 Ocak 2020 Pazartesi 11:13
  • Yakalanan teröristten 'Nurettin Demirtaş' itirafı19 Ocak 2020 Pazar 16:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan- Putin görüşmesi tamamlandı19 Ocak 2020 Pazar 16:22
  • Son Dakika19 Ocak 2020 Pazar 13:55
  • Erdoğan: Türkiye, Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir18 Ocak 2020 Cumartesi 17:16
  • Erdoğan: Libya'nın güvenlik güçlerini eğiteceğiz18 Ocak 2020 Cumartesi 12:07
  • Recep Tayyip Erdoğan'dan Mektup ile İlgili Açıklama18 Ocak 2020 Cumartesi 11:23
  • CHP’de kurultay tarihi belli oldu!17 Ocak 2020 Cuma 16:14
  • Akp içerisin de kavga var17 Ocak 2020 Cuma 16:03
  • Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira17 Ocak 2020 Cuma 14:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim