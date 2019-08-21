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MECLİS BAŞKANI KÜRSÜDE BEBEK EMZİRDİ!

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MECLİS BAŞKANI KÜRSÜDE BEBEK EMZİRDİ!
Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, Meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdi.

Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, Meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdi. Üç çocuk babası olan Mallard’ın bu hareketi takdir toplarken yüzlerde de gülümsemeye yol açtı.

İşçi Partisi Milletvekili Tamati Coffey, bugünkü oturuma temmuz ayında dünyaya gelen oğlu Tutanekai ile katıldı.

Tutanekai, öğle sütünü oturum sırasında Meclis Başkanı Mallard'ın kucağında içti. Mallard, Kasım 2017'de de milletvekili Willow Jean Prime'ın üç aylık kızına süt vermişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Mallard bebek kucağındayken çekilen fotoğrafı Twitter'da paylaştı ve "Normalde bu kürsüde meclis oturumlarını yönetenler oturur. Ama bugün bir VIP koltuğu benimle paylaştı" dedi ve yeni baba olan milletvekilini kutladı.

Kaynak: ODA TV.COM

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