MEB tablet başvurusu nasıl yapılacak, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak?

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle ilgili oldukça önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya gözler çevrilmişti. 1. 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade eden Erdoğan, aynı zamanda 500 bin tablet müjdesini de vermişti.

Yüz yüze eğitime başlayacak olan sınıflarla ilgili bir diğer açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk açıklanan sınıflar için yüz yüze eğitimin 12 Ekim’de başlayacağını duyurdu.

MEB TABLET BAŞVURUSU BAŞLADI MI, 500 BİN TABLET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 500 bin tablet başvuruları ile ilgili verdiği müjdenin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. MEB’den tablet başvuruları ile ilgili son bilgilendirme Bakan Selçuk'tan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “İlk aşamada 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet vereceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.” demişti. Bu nedenle hafta içerisinde yeni bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

TABLETLER KİMLERE VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yaptığı son açıklamada ise tabletlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar tarafından belirlenen çocuklara verileceğini ifade etti. Aynı şekilde Bakan Selçuk da "önümüzdeki haftadan itibaren tabletleri dağıtmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.