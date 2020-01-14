MEB milyonlarca öğrenciyi tarikat etkinliğine taşımış

MEB, Nakşi lideri Coşan’ın kurduğu şirket ve derneklere okullarda etkinlik izni vermiş.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Nakşibendi tarikatının Adalet ve Sağlık bakanlıklarında güçlenen ve “Hakyolcular” olarak bilinen kolu İskenderpaşa Cemaati ile işbirliğini artırdı.

MEB’in Nakşi lideri Nurettin Coşan’ın paravan olarak kurduğu şirket ve derneklere MEB’den okullarda etkinlik izni verildiği ortaya çıktı.

Bakanlığın “Ufka Yolculuk” adı altında devlet okullarında tarikata yakın isimler, AKP’li belediyelerin yöneticileri ve yandaş sendika temsilcileriyle öğretmenlere seminerler ve çocuklara etkinlikler düzenlettiği belirlendi.

MEB, her hükümet döneminde değişen bakan, genel müdürler ve bürokratlara karşın dinci yapılardan vazgeçemiyor.

Farklı isimlerle MEB’den izin alan gruplar “milli ve manevi değerler” adı altında dini örgütlenmeye devam ediyor. FETÖ’nün el çektirilmek için uğraşıldığı eğitim alanında etkinliğini artıran Nakşibendi tarikatına bağlı grupların, bu yıl da bakanlık izni ile binlerce çocuğa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün izni ile Türkiye’nin dört bir yanında Nakşibendilere bağlı grupların devlet okullarında etkinlik düzenlediği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nda da etkin olduğu belirtilen grubun MEB’de içinde de çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. MEB içinde güçlenen Nakşi kolunun dernek ve şirket bağlantılarına Cumhuriyet ulaştı.

MİLYONLARI TARİKATA TAŞIDI

MEB son 7 yılda milyonlarca öğrenciyi Nakşibendi uzantısı grupların etkinliklerine emanet etti. Etkinlik verilerine göre, Türkiye genelinde ilki 2013’te düzenlenen yarışmaya 89 bin 870 kişi kayıt yaptırdı.

2014’te kayıt yaptıran sayısı 174 bin 451, 2015’te 265 bin 397, 2016’da 369 bin 712’ye yükseldi. 2017’de 595 bin 372, 2018’de 695 bin 26, 2019’da da ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 537 bin 389 öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi. Yarışmanın 81 il ve 827 ilçede, MEB’e bağlı 2 bin okul ve 11 bin sınıfta gerçekleştirildiği duyuruldu. MEB’in 2013’ten itibaren sadece “Ufka Yolculuk” etkinlikleri üzerinden Nakşilere emanet ettiği çocuk sayısı 3 milyona yaklaştı.

TEMA ‘ADAP’

Önceki yıllarda Nakşibendi şeyhi Mahmud Esad Coşan’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” kitabının kaynak kitap olarak gösterildiği etkinlikte, bu yıl için “adap” teması belirlendi.

Etkinlikte ilkokul için “Edep Diyarına Yolculuk”, “ortaokul için “Edep Mektebi”, liseliler lkategorisi için de “İletişim Nezaket ve Adap” kitapları hedef gösterildi. Yarışmada birinci olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 14 çeyrek altın ile ödüllendirileceği duyuruldu. Her ilde çocukların kitaplarını alması için tarikata yakın oluşum ve derneklere işaret edildi.

PERDE ARKASINDAKİ NAKŞİLER

Bu yıl 8.’si düzenlenecek “Ufka Yolculuk” etkinlikleri için MEB’den izin alan kuruluş “Server Yaşam Vakfı” oldu. Önceki senelerde kullanılan “Server Gençlik ve Spor Kulübü”nün ismi ise yeni programda yer almadı. Nakşibendi tarikatı “lideri” Mahmud Esat Coşan’ın oğlu Nureddin Coşan’ın yönettiği Server Holding ile Çoşan’ın kontrolündeki İskenderpaşa Cemaati’nin faaliyetleri için 2016’da “Server Yaşam Vakfı”nın kurdurulduğu belirlendi.

Resmi Gazete ilanlarına göre, 2016’da faaliyete başlayan vakfın kurucusu da “Server Yaşam Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak gösterildi. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, vakıfta yer almasa da şirket yönetiminde Nakşilerin İskenderpaşa kolu ve Coşan’a yakın isimlerin bulunması, MEB ile ortaklaşa etkinlik düzenleyen perde arkasındaki yapıyı gözler önüne serdi.

MEB’in okul kapılarını açtığı şirkette ana ortağın Nakşi “lider” Çoşan’ın oluşunun gizlenmemesi de bakanlıklarda örgütlülüğünü artıran tarikatın özgüvenini gösterdi. Yarışmanın duyurulması için devlet okullarında düzenlenen programlara ise valiler, AKP’li belediye yöneticileri, hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen yöneticilerinin de yoğun katılımı dikkat çekti.