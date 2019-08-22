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MEB, DOĞA KOLEJİNE EL UZATTI!

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MEB, DOĞA KOLEJİNE EL UZATTI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bankalar tarafından borçlarına karşılık el konacağı iddia edilen Doğa Koleji için atılacak adımı planlamaya başladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İktidarın eğitimdeki özelleşme projesinin sekteye uğrayabileceği endişesi ile el konma konusunun ikinci planda kaldığı öğrenildi. Okulların parçalanarak, kurtarılması gündemde. özele yönelik teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldırılacağının açıklanmasının ardından sene başından itibaren özel kurumlarda kemer sıkma politikları başladı. MEB’in ise koşulların daha kötüye gitmesini engellemek için süreci yavaşlattığı öğrenildi.
Son olarak devlet okullarını “nitelikli” bulmayan velilerin yöneldiği özel okullarda fiyatlarda ciddi yükseliş yaşanırken, birçok okulun sene ortasından başlayarak yaşadığı iflas tartışmaları da velilerin güvensizliğine neden oldu. 2011’de kurulan, yabancı sermaye ile büyüyen 123 kampusu ile dikkat çeken Doğa Koleji markası, 2016’da Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu’na devredildi. Devir işlemlerinin ardından Saçaklıoğlu, her yıl 100 milyon dolar, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak okulların büyüyeceğini belirtse de 2 yıl içinde maaş ödeyemez duruma geldi.
İnşaat alanında ciddi yatırımları bulunan Saçaklıoğlu’nun sektördeki kriz nedeniyle yaşanan sorunları okul yönetimlerine de yansıdı. Kurum bünyesindeki sayısı 10 bine yaklaşan öğretmenin eğitim öğretim ödenekleri unutulurken, maaşları da yarım olarak yatmaya başladı. Maaş ödemelerinin yüzde 30’a kadar düştüğü öğrenildi. 
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde erken kayıt ve kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmek isteyen velilerin birçok ilde okullarda muhatap bulamaması da güvensizliği doruk noktasına çıkardı.
MEB’de, bu kadar fazla sayıda okul, öğretmen ve öğrenciye sahip bir kurumun ekonomik olarak batmasının maliyetinin de büyük olacağı değerlendirmesi yapıldı. Özel okul imajının da bu süreçten kötü etkileneceği belirtilirken, el koyma, kayyım atama ve sonrasında satış formüllerinin de risklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

 

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