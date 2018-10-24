MEB, Danıştay'ın kararını temyize götürdü

Danıştay'ın öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci andıyla ilgili kararı temyize götürdü. MEB, Danıştay'ın kararına ilişkin yürütmeyi durdurma istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 8. Dairesi’nin kararını temyiz etti. Bakanlık ayrıca söz konusu kararın yürütmesinin durdurulmasını da istedi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre, Danıştay 8. Dairesi’nin kararı dün taraflara tebliğ edildi. Milli Eğitim Bakanlığı aynı gün bu kararı temyiz etti. Danıştay’a verilen temyiz dilekçesinde kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi.

Bu gelişme sonrası dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önüne gelecek. Kurul, öncelikle Bakanlık'ın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirecek. Kurul’un yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda 8. Daire'nin iptal kararı uygulanmayacak. Kurul, esas kararı ise daha sonra verecek.