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Mbappe, Dünya kupası primlerini bağışlıyor

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Mbappe, Dünya kupası primlerini bağışlıyor
Dünya Kupası tarihinde efsanevi yıldız Pele'den bu yana finalde gol atan en genç futbolcu olan 19 yaşındaki Fransız forvet Kylian Mbappe, turnuvadan kazandığı tüm parayı, engelli ve hasta çocuklara spor yapma imkanı sunan bir yardım örgütüne bağışlayacak.

ABD'de yayımlanan USA Today gazetesine göre, Mbappe turnuvada oynadığı her maç için 19 bin Euro ücret, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek ulaştıkları şampiyonluk için de 300 bin Euro prim aldı.

Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele, 1958'de 17 yaşındayken İsveç'i 5-2 yendikleri final karşılaşmasında iki gol atmıştı.

Paris St Germain'de oynayan Mbappe, ayrıca Pele ve "Beppe" lakaplı İtalyan yıldız Giuseppe Bergomi'nin ardından Dünya Kupası finalinde oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu.

Mbappe'nin turnuvadan kazandığı parayı bağışlayacağı Premiers de Cordee adlı yardım örgütünün Genel Müdürü Sebastien Ruffin, Le Parisien gazetesine "Mbappe harika bir insan. Ne zaman vakti olsa seve seve yardımımıza koşuyor. Çocuklarla çok iyi iletişimi var. Her zamanlar onları cesaretlendiriyor ve çocuklarla oynamaktan, çocuklardan daha fazla zevk alıyor" dedi.

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