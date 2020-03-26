Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar’ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.
- BIST 91.697
- Altın 334,739
- Dolar 6,3931
- Euro 7,0289
- İstanbul 11 °C
- Ankara 17 °C
- Flaş... Flaş... ÖSYM Başkanından YKS Açıklaması
- Mazbatası İptal Edildi
- Defin Yerleri Belli Oldu
- Ziya Selçuk'tan Son Dakika LGS Açıklaması
- Türkiye'de Hayatın Yüzde 80'i Durdu
- Doktoru ve Koruması da Yoğun Bakımda
- Merve Taşkın'dan Tepki Çeken Paylaşım
- Sağlık Bakanı Selçuk: 14 bin sağlık personelini İŞKUR üzerinden alacağız
- MSB: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Ticaret Bakanı Pekcan: 198 Firmaya Ceza Uygulandı
- Bakan Akar Talimat Verdi Fabrikalar Harekete Geçti
- Marketlere Yeni Çalışma Saatleri mi Geliyor?
- İnfaz Yasası Erdoğan'a Sunuldu
- Genç Yaşında Korona'ya Yenildi
- Meclis Toplantıları Ertelenecek
Mazbatası İptal Edildi
Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mazbatası İptal EdildiAdana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
İnfaz Yasası Erdoğan'a SunulduAK Parti, yaklaşık 100 bin mahkûmun cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz düzenlemesini iktidar ortağı MHP ve muhalefet partileri ile istişare ettikten sonra dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.
Bakan Koca'dan Koranavirüs AçıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Corona Virüs oturumunda ''Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir'' dedi.
Toplantı Öncesi Kritik AçıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.
Kritik Toplantı Öncesi Erdoğan Açıklama Yapacakİlki 3 Mart günü Çankaya Köşkü’nda yapılan kritik koronavirüs toplantısının, ikincisi Beştepe'de, üçüncüsü 80 kişilik katılımla yine Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek.
VİDEO GALERİ
- 17:30 - Flaş... Flaş... ÖSYM Başkanından YKS Açıklaması
- 17:29 - Mazbatası İptal Edildi
- 13:23 - Defin Yerleri Belli Oldu
- 13:06 - Ziya Selçuk'tan Son Dakika LGS Açıklaması
- 13:03 - Türkiye'de Hayatın Yüzde 80'i Durdu
- 13:01 - Doktoru ve Koruması da Yoğun Bakımda
- 12:40 - Merve Taşkın'dan Tepki Çeken Paylaşım
- 12:08 - Sağlık Bakanı Selçuk: 14 bin sağlık personelini İŞKUR üzerinden alacağız
- 12:08 - MSB: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- 12:06 - Ticaret Bakanı Pekcan: 198 Firmaya Ceza Uygulandı
- 12:04 - Bakan Akar Talimat Verdi Fabrikalar Harekete Geçti
- 12:01 - Marketlere Yeni Çalışma Saatleri mi Geliyor?
- 11:52 - İnfaz Yasası Erdoğan'a Sunuldu
- 11:52 - Genç Yaşında Korona'ya Yenildi
- 11:48 - Meclis Toplantıları Ertelenecek
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim