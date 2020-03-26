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Mazbatası İptal Edildi

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Mazbatası İptal Edildi
Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar’ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.

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