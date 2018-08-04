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Mayolu pozların sırrı ortaya çıktı!

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Mayolu pozların sırrı ortaya çıktı!
Ziynet Sali'nin paylaştığı mayolu pozların sırrı ortaya çıktı. Meğer şarkıcı yeni single'ı için bu pozları vermiş. Sali yeni şarkısı 'Hadi Hoppalara'da Youtuber Berk Coşkun ile düet yapıyor.

Güzel şarkıcı Ziynet Sali bir süredir sosyal medya hesaplarından mayolu karelerini paylaşıyordu. 

Şarkıcının o paylaşımlarının sırrı ortaya çıktı. Meğer Ziynet Sali mayolu fotoğraflarını çıkaracağı single'ın kapağı için çektirmiş. 

Yazın en eğlenceli şarkısı iddiasındaki 'Hadi Hoppalara' adlı şarkıda Ziynet Sali ve ünlü Youtuber Berk Coşkun ile düet yapıyor. Youtube’da yaptığı cover şarkılar ile milyonlarca izlenme elde eden Berk Coşkun ilk kez profosyonel bir kayıt için stüdyoya girerek Ziynet Sali ile 'Hadi Hoppalara' isimli şarkıyı seslendirdi. 

Türkçe sözlerini Sinan Akçıl’ın yazdığı adapte eserin aranjesi ise Tarık İşter’e ait. Sözleri ve müziği kadar renkli klibi ile de dikkat çeken şarkı bugün itibarıyla dijital platformlardaki yerini aldı.

Yaz turnesinin startını 4 Ağustos tarihinde Kuşadası Avm Amfitiyatro sahnesinde verecek olan Sali şarkıyı ilk kez bu konserde canlı canlı söyleyecek.

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