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Mayın taramasında patlama meydana geldi!

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Mayın taramasında patlama meydana geldi!
Diyarbakır'dan son dakika acı haber geldi... Diyarbakır- Mardin karayoluna bu sabah askerlerin mayın taraması sırasında patlama oldu. Patlamada 2 uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

 Diyarbakır karayolunun Mazıdağı yol ayrımında sabah güvenlik güçlerinin mayın taraması yaptığı sırada PKK’lı teröristlerin önceden yola yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu.

Mardin- Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlarında güvenlik güçleri tarafından yolda mayın ve patlayıcı araması yapılırken, saat 08.40’da patlama meydana geldi. PKK terör örgütü mensupları tarafından önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, mayın araması yapan Aksu Jandarma Karakolu’na bağlı askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Patlama nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

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