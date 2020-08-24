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Maviyle yeşili birleştiren rota Dilek Yarımadası

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Maviyle yeşili birleştiren rota Dilek Yarımadası
Aydın'ın gözde turizm destinasyonu Kuşadası'nda maviyle yeşili buluşturan adres olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koronavirüs gölgesinde 2 buçuk ayda 600 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

 

Maviyle yeşili birleştiren rota Dilek Yarımadası

ydın'ın Kuşadası ilçesinde "maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, bu yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Doğası, koyları, endemik bitki türleri ve nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni normalleşmeyle birlikte vatandaşların tercih ettiği noktalardan oldu.

 

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği milli park, bu sezon Kovid-19'un gölgesinde misafirlerini ağırlıyor. Milli parka girişte, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, maske kontrolü yapıp ziyaretçilerin ateşlerini ölçüyor. Koylarda da jandarma ve milli park görevlileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

 

Milli Park Müdürü Koray Aşık, yaptığı açıklamada, "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen milli parkın 27 bin 600 hektarlık alana sahip olduğunu ve Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerini kapsadığını söyledi.

Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığını, milli parkın delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini ifade etti.

YIL SONUNA KADAR 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladıklarını aktaran Aşık, şunları kaydetti "Bu sezon yeni normalle birlikte 1 Haziran'da açtığımız milli parka kısa sürede rekor ziyaretçi geldi. Şu anda 600 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştık. Pandemi süreci devam ettiği için gerekli önlemlerimizi de alıyoruz. Ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan tesisleri her gün dezenfekte ediyoruz. Ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi alıyoruz. Geçen yıla göre günlük ortalamanın üstünde bir ziyaretçi geldi. Bunu da ziyaretçilerimizin uzun süre evde kalmalarına ve milli parkı özlemelerine bağlıyoruz. Burası ziyaretçilerimizde artık bir kültür oluşturdu. Dolayısıyla çok ciddi talep var"

İçerideki araç ve kişi sayısını da sınırlı tuttuklarını aktaran Aşık, "Pandemiden dolayı vatandaşların sağlığı ve güvenliği için belli bir araç kapasitesinin üzerinde araç almıyoruz. Günlük 2 bin araç ile 10 bin kişiyi alıyoruz, bunun üzerini almıyoruz. Sanıyorum yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşırız" diye konuştu.

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