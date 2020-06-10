Mauro Icardi'nin Kız Kardeşi Ivana Icardi Yengesini Kızdırıyor

PSG forması giyen Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, Survivor'dan elendikten sonra yaptıklarıyla gündem olmayı başarıyor. Yarışma sonrası cinsel ilişki iddialarıyla gündem olan Icardi, arasının iyi olmadığı yengesi Wanda Nara'yı çileden çıkaracak

İspanya'daki Survivor'dan elenen ve performansından çok yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Icardi, yarışmanın ardından sosyal medyadan yaptığı hamleyle gündeme geldi.

Ivana Icardi, ağabeyiyle evlenmeden önce bir başka Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'le yaşadığı evlilik ile gündeme gelen ve çocuklarının velayetiyle ilgili halen sorunlar yaşayan Wanda Nara'yı kızdırdı ve eski eşinin sosyal medyadaki fotoğrafını beğendi.

Ivana'nın yaptığı beğeniye kızan Wanda Nara'nın göstereceği tepki merakla bekleniyor.

Wanda Nara ile Ivana Icardi'nin birbirlerini sevmediği bilinirken, medya aracılığı ile birbirlerine gönderdikleri mesajlar uzun süre gündemden düşmemişti.

Icardi'nin eşi Nara, basına verdiği demeçte Ivana'yı açık bir şekilde uyarmış ve ailesi hakkında açıklama yapmamasını söylemişti.

Ivana Icardi de Wanda Nara'yı, ağabeyi Mauro'yu kendisinden uzak tutmakla suçlamıştı.

Survivor'da Hugo Sierra ile aşk yaşayan ancak elendikten sonra ilişkisi biten Ivana, yarışma sonrası başka bir yarışmacıyla cinsel ilişkiye girdiği haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Kaynak: Fotospor