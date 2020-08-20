  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
FLAŞ HABERKılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...

Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı rezalet çıkardı!

»
Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı rezalet çıkardı!
Yarışma programı Masterchef’le ünlenen Brezilyalı Walison Fonseca , komşusuyla yüksek sesli müzik dinledikleri gerekçesiyle kavga etti. Çıkan tartışmada ünlü yarışmacı komşuna yabancı küfürler etti. Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruş

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre ünlüyarışma programı Masterchef'le ünlenen Brezilyalı Walison Fonseca nişanlısı Melis Pınar ile oturdukları dairede müziğin sesinden dolayı komşuları olan Ali G., ile tartışma yaşadı.

Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara birkaç yumruk attı. Sonrasında dairenin kapısını çaldı. Kapıyı temkinli açan Fonseca'nın iddiasına göre, komşu kapıyı yumrukladı ve zorla içeriye girmeye çalıştı. Kapıyı kapatıp kitleyen çift, komşularının bahçeye doğru yöneldiğini ve burdan kendilerine yönelik sinkaflı küfür ve tehdit edildiklerini ileri sürdü.

MÜZİK SESİ RAHATSIZ ETTİ

Olayı fark eden çevre sakinleri bahçede bağırmakta olan Ali G.'nin yanına gelerek polis ekiplerini aradılar. Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ifade vermeye gitti. İfadelerinde açtıkları müzik sesinden dolayı rahatsız olan komşularının duvarı yumrukladığını ve daire kapısını zorladığını, kendileri sinkaflı küfürde bulunduğunu söyleyerek Ali G.'den şikayetçi oldular.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bedavaya sattı...19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:10
  • Candan Erçetin 'sahtekar' sözünü yargıya taşıdı19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:06
  • Zuhal Şengül Amerika'da neler yapıyor?18 Ağustos 2020 Salı 23:28
  • Hülya Avşar’dan "Ben daha yıkılmadım" videolu paylaşım18 Ağustos 2020 Salı 20:46
  • 'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?18 Ağustos 2020 Salı 20:40
  • Belçim Bilgin sevgilisiyle...18 Ağustos 2020 Salı 20:32
  • İşinden çok özel hayatı gündemde17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:33
  • Polis neden Şeyma Subaşı'nın evini bastı?17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:37
  • Ebru Şallı'nın fotoğrafı olay oldu17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:25
  • Sosyete helikoptere merak sardı17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:12
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim