Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı rezalet çıkardı!

Yarışma programı Masterchef’le ünlenen Brezilyalı Walison Fonseca , komşusuyla yüksek sesli müzik dinledikleri gerekçesiyle kavga etti. Çıkan tartışmada ünlü yarışmacı komşuna yabancı küfürler etti. Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruş

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre ünlüyarışma programı Masterchef'le ünlenen Brezilyalı Walison Fonseca nişanlısı Melis Pınar ile oturdukları dairede müziğin sesinden dolayı komşuları olan Ali G., ile tartışma yaşadı.

Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara birkaç yumruk attı. Sonrasında dairenin kapısını çaldı. Kapıyı temkinli açan Fonseca'nın iddiasına göre, komşu kapıyı yumrukladı ve zorla içeriye girmeye çalıştı. Kapıyı kapatıp kitleyen çift, komşularının bahçeye doğru yöneldiğini ve burdan kendilerine yönelik sinkaflı küfür ve tehdit edildiklerini ileri sürdü.

MÜZİK SESİ RAHATSIZ ETTİ

Olayı fark eden çevre sakinleri bahçede bağırmakta olan Ali G.'nin yanına gelerek polis ekiplerini aradılar. Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ifade vermeye gitti. İfadelerinde açtıkları müzik sesinden dolayı rahatsız olan komşularının duvarı yumrukladığını ve daire kapısını zorladığını, kendileri sinkaflı küfürde bulunduğunu söyleyerek Ali G.'den şikayetçi oldular.